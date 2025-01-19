Arda Güler sahne aldı! Real Madrid farka koştu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 21:16 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 21:47
LaLiga'nın 20. haftasında Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Las Palmas'ı 4-1'lik mağlup etti.
Real Madrid, La Liga'nın 20. hafta maçında Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, Las Palmas karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Arda Güler'in maça yedek başlayıp oyuna 76. dakikada girdiği karşılaşmada 18 ve 36'ncı dakikalarda Kylian Mbappe, 33'üncü dakikada Brahim Diaz ile 57'nci dakikada Rodrygo kaydetti. Las Palmas'ta fileleri 1'inci dakikada Fabio Silva havalandırdı.
Las Palmas'ta Benito Ramirez, 64'üncü dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 46'ya yükseltti. Las Palmas ise 22 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com