Leicester City ve Ipswich Town Premier Lig'e yükseldi

04 May 2024 19:48 - Güncelleme : 04 May 2024 20:12

İngiltere'nin ikinci ligi olan Chapionship'te sezonun son haftasında Premier Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

Taraftarlar tarafından bu takımların kim olduğu ve ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Hull City'nin yükselip yükselemediği merak ediliyor.

Championship'ten Premier Lig'e Leicester City ve Ipswich Town yükseldi.

Leicester City ligi şampiyon olarak bitirirken Ipswich Town ise Huddersfield Town'u 2-0 yenerek 96 puan ile ikinci oldu.

2023-2024 sezonunda Premier Lig'de küme düşeceği kesinleşen ilk takım ise Sheffield United olmuştu.

Hull City ise ligin son haftasında Plymouth'a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu için Premier Lig' yükselme şansını kaybetti.