Lemina Galatasaray'a gelecek mi? Galatasaray'dan Lemina transferinde büyük gelişme

03 Şubat 2025 17:44 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:02

Galatasaray'ın Mario Lemina'yı transfer etmek için Wolverhampton'a teklif yaptığı ortaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar transferde büyük bir aşama kaydetti. Lemina'nın Galatasaray'a transferi kısa sürede sonuçlanabilir.

Trendyol Süper Lig'in ara transfer döneminde takımların kadrolarını güçlendirmek için yaptığı çalışmalar son sürat devam ediyor.

Sezon başından beri yedek kulübesinden destek almakta zorlanan Galatasaray, orta sahasını rotasyonu için Wolverhampton formasını giyen eski futbolcusu Mario Lemina'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların, Lemina transferinde büyük bir aşama kaydettiği ortaya çıktı. Taraftarlar tarafından Lemina Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

LEMİNA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın Lemina ile her konuda anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar oyuncu ile her konuda anlaşırken, bonservis konusunda Wolverhampton ile olan pazarlık süreci hala devam ediyor.

Lemina'nın ise Wolverhampton'a, sarı-kırmızılı formayı tekrardan giymek için ayrılma talebi ilettiği ortaya çıktı.

LEMİNA GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Lemina'nın transferi konusunda Galatasaray ve Wolverhampton ile olan pazarlık devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin 3 milyon euro'nun altına inmesini bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ise bu konuda oldukça ısrarlı olduğu iddia edildi.

LEMİNA GALATASARAY'DAN NE KADAR ALACAK?

Fanatik'in haberine göre Lemina, Galatasaray'dan yıllık 2,5 milyon euro maaş alacak.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

LEMİNA BONSERVİSİ NE KADAR?

Lemina'nın Transfermartk'ta yer alan bilgilere göre 9 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.

Gabonlu yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de Wolverhampton ile çıktığı 19 karşılaşmada 1.434 dakika süre aldı.

Bu süre zarfında Lemina toplam 1 gol, 3 asist yaptı. Sezon boyunca ise sadece 3 sarı kart gördü.