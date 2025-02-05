Lemina'nın uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Brezilyalı yıldız için uçak Prag'da

05 Şubat 2025 15:38 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:40

Galatasaray transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Morata'nın ardından şimdi ise sarı-kırmızılılar eski Gabonlu futbolcusu Mario Lemina ile sözleşme imzalayacak. Lemina'nın uçağının ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği belli oldu. Taraftarlar Lemina'nın uçağının kodunu merak ediyor.

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ahmet Kutucu ve Alvaro Morata transferlerinin ardından sarı-kırmızılılar orta saha için düğmeye bastı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galatasaray eski futbolcusu Mario Lemina ile her konuda anlaştı. Taraftarlar tarafından Lemina'nın uçağının ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyor.

LEMİNA UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Lemina bugün (5 Şubat 2025) sabah saatlerinde sosyal medya hesabından kum saati emojisi bulunan bir gönderi paylaşmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılıların uçağı Lemina'yı İstanbul'a getirmek için Prag'a gitti.

Açıklanan bilgilere göre Lemina'nın uçağı bugün İstanbul'a gelecek.

LEMİNA UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Lemina'nın uçağı ortaya çıkan iddialara göre bugün saat 19:00'da İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu UltrAslan tarafından yapılan açıklamaya göre uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak.

Taraftarlar yıldız futbolcuyu karşılaşmak için havalimanında toplanacağı da belirtildi.

LEMİNA GALATASARAY'A NE ZAMAN GELECEK?

Gablonlu yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Lemina sağlık kontrolünün ardından Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

Sports Digitale'de yer alan habere göre Galatasaray, Lemina'ya 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Gablonlu yıldız sarı-kırmızılılardan yarım sezon için 1 milyon euro maaş alacak.

LEMİNA UÇAK KODU NE?

Lemina'yı İstanbul'a getiren uçağın takip edilmesine imkan sağlayan kod henüz açıklanmadı. Uçağın Prag'dan kalkmasının ardından kodun belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

LEMİNA'NIN UÇAĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Lemina'nın uçağının takip edilebilmesi için kodunun belli olması gerekiyor. Kodun belli olmasının ardından Flight Radar24 adlı site aracılığıyla Lemina'nın uçağının rotası takip edilebilecek.