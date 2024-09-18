Leyla dizisinde Mümtaz karakterini Murat Serezli oynuyor

18 Eylül 2024 09:09 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:20

Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi beğeni topladı. Yeni çıkan projeler ilgiyle izlenirken Leyla'nın güçlü oyuncu kadrosu ve konusu sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Projeye dahil olan Mümtaz karakterini canlandıran isim netleşti.

Çarşamba akşamları Now TV'de izleyicisi ile buluşan Leyla dizisi yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip ediliyor.

Cemre Baysel​'in başrolü olduğu diziye dahil olan Mümtaz'ın kim olduğu da seyircinin gündeminde yer aldı.

LEYLA DİZİSİ MÜMTAZ KARAKTERİ GERÇEKTE KİM?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu akşam yayınlanacak olan dizide karakteri Murat Serezli oynayacak. Karakter, Ceren’in babası olarak tanıtılacak.

Serezli, Dağ 1,2 filmlerinde sergilediği performans ile büyük beğeni toplamıştı.

MÜMTAZ KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Dizide Mümtaz karakterini Murat Serezli canlandırmaya başladı. Serezli, birçok projede ekranlarda yer aldı. İlk bölümü ile ilgi toplayan Leyla dizisine yeni isimler katılmaya devam ediyor.

LEYLA OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler şöyle:

Alperen Duymaz​, Yiğit Kirazcı, Gamze Karaduman, Halil İbrahim Ceyhan, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Mustafa Avkıran, Zeyno Eracar, Cemre Baysel, Seda Güven, Dilara Aksüyek, Berfin Ant, Cengiz Bozkurt ve Gonca Vuslateri.