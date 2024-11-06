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Leyla dizisinin yeni bölümü 6 Kasım yayın akışında yer aldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 15:31 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:37
Leyla dizisinin yeni bölümü 6 Kasım yayın akışında yer aldı

NOW TV’nin beğenilen yeni yapımlarından Leyla dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Leyla 8. bölümü yayın akışında yer aldı. Yeni bölümde olacaklar merak ediliyor.

NOW TV'nin sevilen  dizisi Leyla'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Yeni bölümde Leyla, Serap ve Tufan arasındaki yakınlaşma yeniden alevlendirirken; kocasından şüphelenen Nur, Serap'ın dükkanını başına yıkar.

Leyla dizisinin yeni bölümü 6 Kasım yayın akışında yer aldı - 1. Resim

LEYLA DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR?

Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Leyla dizisinin 8. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Civan, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor. Peki, Leyla yeni bölümde neler olacak? Leyla hangi gün oynuyor.

Leyla dizisinin yeni bölümü 6 Kasım Çarşamba (bugün) NOW yayın akışında yer aldı. Dizi 20:00’da meraklılarıyla buluşacak.

Leyla dizisinin yeni bölümü 6 Kasım yayın akışında yer aldı - 2. Resim

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesiz kalan ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının başka biriyle evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe atılan Leyla, zorlu hayat mücadelelerinden geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

Sıkça Sorulan Sorular
Cemre Baysel
Alperen Duymaz

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Kaynak: TGRT Haber

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