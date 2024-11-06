Bir Gece Masalı'nda Sıla karakteri diziden ayrılıyor

06 Kasım 2024 13:24 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:35

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Burak Deniz​ ve Su Burcu Yazgı Coşkun başrolleri paylaşıyor. Dizide yer alan Sıla karakteri beğeni toplarken bölümde yer almaması dikkatleri çekti.

Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği Bir Gece Masalı, ilk bölümünden beri ilgiyle takip edilirken bir oyuncu diziden ayrılıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu dikkatleri çekerken Burak Deniz​ ve Su Burcu Yazgı Coşkun​ beğeni topluyor.

Ecem Çalhan, dizide Sıla karakterini canlandırıyordu.

BİR GECE MASALI SILA NEDEN YOK, DİZİDEN AYRILDI MI?

İlk sezonu ile ekranlara gelen dizide yer alan Sıla karakterini canlandıran Ecem Çalhan, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden ayrılıyor.

Sıla'nın babası olan Mustafa'yı oynayan Hakan Gerçek de diziden ayrılanlar arasında yer almıştı.

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM’nin iddialı dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak. Geçen hafta dizide Sıla’nın babası Mustafa’ya hayat veren Hakan Gerçek ekipten ayrılmıştı.

BİR GECE MASALI OYUNCU KADROSU

Burak Deniz - Mahir Yılmaz

Su Burcu Yazgı Coşkun - Canfeza Kilimci

Gürkan Uygun - Kürşat Kilimci

Mesut Akusta - Raşit Kara

Rüçhan Çalışkur - Afet Yılmaz

Kenan Bal - Asaf Yılmaz

Yıldız Kültür - Yıldız Kültür

Özlem Türkad - Süreyya Yılmaz

Eren Vurdem - Selim Allame

İrem Altuğ - Sevde Yılmaz

Kerem Aslanoğlu - Ferman Yılmaz

Emel Çölgeçen - Gülizar Yılmaz

Ecem Çalhan - Sıla Haroğlu

Nazan Diper - Maviş Dadı