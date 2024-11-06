Bir Gece Masalı'nda Sıla karakteri diziden ayrılıyor
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun başrolleri paylaşıyor. Dizide yer alan Sıla karakteri beğeni toplarken bölümde yer almaması dikkatleri çekti.
Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği Bir Gece Masalı, ilk bölümünden beri ilgiyle takip edilirken bir oyuncu diziden ayrılıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu dikkatleri çekerken Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun beğeni topluyor.
Ecem Çalhan, dizide Sıla karakterini canlandırıyordu.
BİR GECE MASALI SILA NEDEN YOK, DİZİDEN AYRILDI MI?
İlk sezonu ile ekranlara gelen dizide yer alan Sıla karakterini canlandıran Ecem Çalhan, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden ayrılıyor.
Sıla'nın babası olan Mustafa'yı oynayan Hakan Gerçek de diziden ayrılanlar arasında yer almıştı.
Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM’nin iddialı dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak. Geçen hafta dizide Sıla’nın babası Mustafa’ya hayat veren Hakan Gerçek ekipten ayrılmıştı.
BİR GECE MASALI OYUNCU KADROSU
Burak Deniz - Mahir Yılmaz
Su Burcu Yazgı Coşkun - Canfeza Kilimci
Gürkan Uygun - Kürşat Kilimci
Mesut Akusta - Raşit Kara
Rüçhan Çalışkur - Afet Yılmaz
Kenan Bal - Asaf Yılmaz
Yıldız Kültür - Yıldız Kültür
Özlem Türkad - Süreyya Yılmaz
Eren Vurdem - Selim Allame
İrem Altuğ - Sevde Yılmaz
Kerem Aslanoğlu - Ferman Yılmaz
Emel Çölgeçen - Gülizar Yılmaz
Ecem Çalhan - Sıla Haroğlu
Nazan Diper - Maviş Dadı