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 | Sumru Tarhan

LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! 2025 LGS nakil tarihleri

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci ve nakil işlemleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre nakil başvuru tarihleri ve sonuç açıklanma tarihleri belli oldu.

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LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! 2025 LGS nakil tarihleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:07

Bu yıl tarafından uygulanan sınavına binlerce kişi katıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlamıştı. Tercih sonuçları 4 Ağustos'ta açıklandı, 1. nakil başvuruları başladı.

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde paylaşılan 2025 takvimine göre LGS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklandı. Adaylar 1. nakil başvurularını 4 - 6 Ağustos aralığında yaparken sonuçlar 8 Ağustos'ta belli olacak.

LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! 2025 LGS nakil tarihleri

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas 1. nakil başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. 8 Ağustos'ta açıklanacak olan nakil başvuru sonuçlarının ardından 8-12 Ağustos aralığında 2. nakil başvuruları alınacak. 14 Ağustos tarihinde ise ikinci nakil başvuru sonuçları açıklanacak.

LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! 2025 LGS nakil tarihleri

LGS NAKİL SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek: 15-21 Ağustos tarihleri arasında yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe başvuru işlemleri yapılacak.

22 Ağustos'ta il/ilçe yerleştirme işlemleri tamamlanacak. 1-4 Eylül tarihleri arasında yatılı başvuru işlemleri gerçekleştirilecek ve 5 Eylül'de yatılı yerleştirme sonuçları açıklanacak.

LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! 2025 LGS nakil tarihleri

LGS MEB TAKVİMİ 2025

11 Temmuz: Sınav puanı ve kontenjanlar

14-24 Temmuz: Tercih dönemi

4 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar

4-6 Ağustos: 1. nakil başvuruları

8 Ağustos: 1. nakil sonuçları

LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! 2025 LGS nakil tarihleri



8-12 Ağustos: 2. nakil başvuruları

14 Ağustos: 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos: Yerleşemeyenler için il/ilçe başvuruları

22 Ağustos: İl/ilçe yerleştirme tamamlanması

1-4 Eylül: Yatılı başvuruları

5 Eylül: Yatılı yerleştirme sonuçları

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Sıkça Sorulan Sorular

LGS 1. nakil sonuçları nereden öğrenilir?
LGS 1. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilir. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgileri girerek sonuçlarına erişebilirler.
LGS nakil sürecinde yerleşemezsem ne yapmalıyım?
LGS nakil sürecinde herhangi bir okula yerleşemezseniz, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda il/ilçe başvuru işlemlerini takip edebilirsiniz. Bu süreçte de yerleşemezseniz, açık öğretim liselerine kayıt yaptırma seçeneğini değerlendirebilirsiniz.
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