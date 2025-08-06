LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! 2025 LGS nakil tarihleri

LGS 1. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilir. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgileri girerek sonuçlarına erişebilirler.

LGS nakil sürecinde yerleşemezsem ne yapmalıyım?

LGS nakil sürecinde herhangi bir okula yerleşemezseniz, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda il/ilçe başvuru işlemlerini takip edebilirsiniz. Bu süreçte de yerleşemezseniz, açık öğretim liselerine kayıt yaptırma seçeneğini değerlendirebilirsiniz.