LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! 2025 LGS nakil tarihleri

Bu yıl MEB tarafından uygulanan LGS sınavına binlerce kişi katıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlamıştı. Tercih sonuçları 4 Ağustos'ta açıklandı, 1. nakil başvuruları başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde paylaşılan 2025 takvimine göre LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklandı. Adaylar 1. nakil başvurularını 4 - 6 Ağustos aralığında yaparken sonuçlar 8 Ağustos'ta belli olacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. 8 Ağustos'ta açıklanacak olan nakil başvuru sonuçlarının ardından 8-12 Ağustos aralığında 2. nakil başvuruları alınacak. 14 Ağustos tarihinde ise ikinci nakil başvuru sonuçları açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek: 15-21 Ağustos tarihleri arasında yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe başvuru işlemleri yapılacak.
22 Ağustos'ta il/ilçe yerleştirme işlemleri tamamlanacak. 1-4 Eylül tarihleri arasında yatılı başvuru işlemleri gerçekleştirilecek ve 5 Eylül'de yatılı yerleştirme sonuçları açıklanacak.
11 Temmuz: Sınav puanı ve kontenjanlar
14-24 Temmuz: Tercih dönemi
4 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar
4-6 Ağustos: 1. nakil başvuruları
8 Ağustos: 1. nakil sonuçları
8-12 Ağustos: 2. nakil başvuruları
14 Ağustos: 2. nakil sonuçları
15-21 Ağustos: Yerleşemeyenler için il/ilçe başvuruları
22 Ağustos: İl/ilçe yerleştirme tamamlanması
1-4 Eylül: Yatılı başvuruları
5 Eylül: Yatılı yerleştirme sonuçları