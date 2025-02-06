LGS başvuruları ne zaman 2025? Geçen yıl 18 Mart'ta başlamıştı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Şubat 2025 16:01 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:27

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan LGS sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve velileri tarafından sınavın başvurularının ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz MEB tarafından bir açıklama yapılmadı.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve diğer liselere yerleşmek isteyen ortaokul öğrencileri tarafından LGS başvuru tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 LGS sınavının ne zaman yapılacağı açıklandı. LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? LGS sınavının başvurularının ne zaman yapılacağı henüz MEB tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 18-29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler e-Okul sistemi aracılığıyla başvurularını tamamlamıştı. Okul müdürlüklerinin ise başvuruları onaylamaları için 3 gün süre verilmişti. LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi açıklandı. Takvime göre LGS sınavı bu yıl 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı oturum halinde yapılacak. İlk oturum 09:30'da başlarken, ikinci oturum ise 11:30'da yapılacak. İlgili Haberler Dershane ücretleri 2025 yılı için cep yakıyor! LGS ve YKS öğrencileri erken kayıt indirimi peşinde LGS kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin önümüzdeki seneler için açıklama yaptı