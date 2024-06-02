LGS sınav kitapçıklarını öğrenciler 3 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan alabilecek

02 Haziran 2024 14:29 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:04

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıfta öğretim gören öğrencilere yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bugün 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımı ile düzenlendi.

Sınavın bitmesinin ardından MEB resmi internet sayfasından soruları ve cevap anahtarını açıkladı.

Öğrenciler kitapçıklarını nereden ve ne zaman alabileceğini merak ediyor.

MEB tarafından yapılan duyuruya göre LGS sınav kitapçıklarını öğrenciler yarın (3 Haziran Pazartesi) sınava girdikleri okuldan alabilecekler.

LGS sınavının sonuçları ise 28 Haziran Cuma günü açıklanacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise aynı gün MEB'in resmi sitesinden yayımlanacak.

2024 LGS tercihlerinin ise ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Ancak geçen sene tercih dönemi 5-19 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yılda yakın tarihlerde başvuru sürecinin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile belirlenen liselere gidecek.