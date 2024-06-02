Öğrenciler LGS heyecanı: LGS soruları ve cevap anahtarını yayınlandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:20
Bir milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü LGS'nin soruları ve cevap anahtarları yayımladı. Öğrenciler, sorulara ve cevap anahtarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ve 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının soruları ve cevap anahtarının yayımladı.
Kısa sürede paylaşılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soruları ve cevap anahtarlarına öğrenciler, "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
LGS 2024 SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI
LGS 2024 SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI
SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
Öte yandan öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.
Kaynak: tgrthaber.com