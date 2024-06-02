LGS merkezi sınavı başladı: 1 milyon öğrenci ter döküyor

02 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:56

LGS kapsamındaki merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda uygulanıyor. Bu çerçevede merkezi sınavın 50 soruluk sözel alandan oluşan ilk oturumu başladı.

Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testi sorulacak. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere soruları cevaplaması için 75 dakika süre verilecek.

Sınavın ilk oturumu 10.45’te tamamlanacak. Ardından öğrencilere dinlenmeleri için 45 dakika süre verilecek. Sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve 11.50’de sona erecek.

ZORUNLULUK BULUNMUYOR

LGS sınavına katılmak isteyen öğrenciler, 18 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Pandemi öncesi dönemlerde olduğu gibi öğrenciler, il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler. LGS sınavı, öğrencilerin %85'inin adrese dayalı yerel yerleştirme ile öğrenci aldığı bir sistemle yürütülüyor ve bu nedenle merkezi sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.

KARABÜK

Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler, sınav salonuna alındı. Veliler ise çocuklarını bekledi.

ANKARA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mimar Kemal Ortaokulu'nda da öğrenciler sınava girerken, velilerin okul dışındaki heyecanı dikkati çekti. Bazı veliler okul duvarına çıkarak, sınava giren çocuklarını görmeye çalıştı.

BOLU

Bolu'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler kontrollerin ardından okula girdi. Aileler ise okul önünde sınavda bulunan çocuklarını beklemeye başladı.

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