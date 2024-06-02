LGS merkezi sınavı başladı: 1 milyon öğrenci ter döküyor
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı başladı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda uygulanıyor. Bu çerçevede merkezi sınavın 50 soruluk sözel alandan oluşan ilk oturumu başladı.
Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testi sorulacak. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere soruları cevaplaması için 75 dakika süre verilecek.
Sınavın ilk oturumu 10.45’te tamamlanacak. Ardından öğrencilere dinlenmeleri için 45 dakika süre verilecek. Sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve 11.50’de sona erecek.
ZORUNLULUK BULUNMUYOR
LGS sınavına katılmak isteyen öğrenciler, 18 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Pandemi öncesi dönemlerde olduğu gibi öğrenciler, il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler. LGS sınavı, öğrencilerin %85'inin adrese dayalı yerel yerleştirme ile öğrenci aldığı bir sistemle yürütülüyor ve bu nedenle merkezi sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.