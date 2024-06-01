LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar mesajları! Sınavda başarı dileme sözleri 2024
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 15:54 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:01
2 Haziran günü gerçekleşecek olan LGS sınavına kısa süre kalmasıyla beraber öğrencilerin heyecanı devam ediyor. Sınava girecek adaylar için başarı mesajları ve sözleri araştırılırken öğrenciler için en güzel mesajlar haberimizde yer alıyor.
Yarın gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi sınavı için heyecan devam ederken adaylara yönelik başarı dileme sözleri araştırılıyor. Sevdiklerimize, öğrencilerimize, kardeşlerimize göndermek üzere sınavda başarılar mesajlarını haberimizde derledik.
Sınava girecek öğrencilere gönderilebilecek mesajları:
- LGS sınavının sana engel değil basamak olması dileklerimle. Başarılar!
- Sınavda istediğin başarıyı elde etmeni dilerim.
- İstemek başarmak demektir. LGS sınavı geliyor ve kazanmayı çok istiyoruz. Başarı bizimle olacaktır inşallah.
- Başarı yolunda sana en büyük katkının kendinize duyduğun güvenden geleceğini unutma.
- Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim.
- Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar.
- İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir
- Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar. Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar...
Kaynak: TGRT Haber