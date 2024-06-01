Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor: İşte LGS için son tüyolar

01 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:38

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

2024 LGS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merkezî Sınav; 02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek.





2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

BU HATALARA DİKKAT

Milliyet'in haberine göre; sınava çok iyi hazırlansa dahi pek çok öğrenci sınav anında heyecan nedeniyle normalde hiç yapmayacakları hataları yapıyor ve puan kaybedebiliyor. O nedenle sınavda çok dikkatli olmak gerekiyor. Testlere göre yapılan hataları ve dikkat edilmesi gerekenleri Adil Kurt şöyle sıralıyor:

Türkçe: En çok okuma hataları yapılıyor. Odaklanma yetersizliği, hızlı okuma telaşıyla okunanın anlaşılamaması, metinlerin kişisel görüşe göre değerlendirilmesi, görsellerin doğru incelenmemesi, kelimelerin anlamlarına dikkat edilmemesi gibi hatalar yapılmakta.

Matematik: Üçe ayırabiliriz. İlki kritik ifadeleri okumadan soruyu çözmeye başlamak. Örneğin pozitif tam sayılar ifadesi varsa soru 1’den itibaren düşünülmeli. “0” alınmamalı. Diğeri işlem hatası. Her defasında işlemleri baştan yapmamak için sorular düzenli çözülmeli. Üçüncüsü ise çeldiriciye çelinmek.

Fen Bilimleri: Özellikle Basınç, basit makineler soruları başta olmak üzere görseller çok dikkatli incelenmeli. Soru metinindeki “tüm, özdeş, tamamı, aynı, farklı” gibi kelimeler; soru kökündeki “kesinlikle, şekle göre” gibi ifadelere de dikkat etmeli. Kalıtım sorularında bütün olasılıklar gözden geçirilerek soru çözülmeli. Öğrenciler son hafta deneme çözmeli, denemede yanlış yaptıkları soruların çözümlerini mutlaka öğrenmeli.

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: En çok dikkat eksikliği kaynaklı hatalar yapılıyor. Ayrıca bazı eleyici nitelikteki sorularda da kavram bilgisi eksikliğinden kaynaklı hatalar oluyor. Bu nedenle öğrenciler kavram bilgisi eksiği olup olmadığını son kez gözden geçirip eğer varsa eksiğini gidermeli.

İngilizce: En çok sözcüklerin anlamını bilmemekten kaynaklı hata yapılmakta. Öğrenciler, kafalarına takılan ya da karıştırdıklarını düşündükleri kelimeleri tekrar gözden geçirmeli.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Kavramların anlamını bilmeyen öğrenciler, kolay sorularda da hata yapıyor. Ayrıca ayet ve hadislerin yer aldığı sorularda öğrenciler, kendi yorumlarını katmadan, sadece verilen anlama odaklanmalı.