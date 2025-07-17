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 | Sumru Tarhan

LGS tercih dönemi ne zaman bitecek belli oldu! 14 Temmuz’da başlamıştı

15 Haziran tarihinde MEB tarafından uygulanan LGS tamamlanırken 11 Temmuz günü sabah saatlerinde LGS sonuçları açıklanmıştı. Milyonlarca aday tercih döneminde okullara dair bilgileri araştırırken tercih sürecine devam ediyor. LGS tercih işlemlerinin biteceği tarih de duyuruldu.

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LGS tercih dönemi ne zaman bitecek belli oldu! 14 Temmuz’da başlamıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:15

Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavı bu yıl 15 Haziran'da gerçekleşti. tarafından uygulanan sınav sonrasında 14 Temmuz tarihinde tercihleri başladı.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK 2025?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu sene 15 Haziran'da gerçekleşti. Tüm Türkiye'den milyonlarca adayın katıldığı sınavda tercih dönemi 14 Temmuz'da başlarken öğrenciler okullara dair araştırmalara başladı.

MEB takvimine göre LGS tercih süreci 24 Temmuz'da sona erecek. Adaylar 14-24 Temmuz aralığında LGS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS tercih dönemi ne zaman bitecek belli oldu! 14 Temmuz’da başlamıştı

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS süreci sona ererken adaylar tercih sürecine başladı. 14-24 Temmuz aralığında tercihler alınırken sonuçların açıklanacağı tarih de duyuruldu. Milyonlarca adayın tercihlerinin sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Aynı gün içerisinde boş kalan kontenjanlar da açıklanacak ve nakil süreci başlayacak.

LGS tercih dönemi ne zaman bitecek belli oldu! 14 Temmuz’da başlamıştı

LGS TERCİH EKRANI RENKLERİN ANLAMI

Yerel yerleştirme ekranında yer alan yeşil, kırmızı ve mavi renklerinin anlamı bulunuyor. Yeşil renk "Kayıt alanında" öğrencinin ikametgah adresinin kapsadığı okulları, mavi renk öğrencinin ikametgah adresine göre "Komşu Kayıt Alanında" yer alan okulları, kırmızı renk ise öğrencinin, kayıt ve komşu kayıt alanının dışında kalan tercih edebileceği "diğer" okulları belirtiyor

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ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#liselere geçiş sistemi
#Lgs
#Öğrenci Tercihleri
#Lgs Sonuçları
#Aktüel
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