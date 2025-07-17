LGS tercih dönemi ne zaman bitecek belli oldu! 14 Temmuz’da başlamıştı

Milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu yıl 15 Haziran'da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınav sonrasında 14 Temmuz tarihinde LGS tercihleri başladı.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK 2025?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu sene 15 Haziran'da gerçekleşti. Tüm Türkiye'den milyonlarca adayın katıldığı sınavda tercih dönemi 14 Temmuz'da başlarken öğrenciler okullara dair araştırmalara başladı.

MEB takvimine göre LGS tercih süreci 24 Temmuz'da sona erecek. Adaylar 14-24 Temmuz aralığında LGS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS süreci sona ererken adaylar tercih sürecine başladı. 14-24 Temmuz aralığında tercihler alınırken sonuçların açıklanacağı tarih de duyuruldu. Milyonlarca adayın tercihlerinin sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Aynı gün içerisinde boş kalan kontenjanlar da açıklanacak ve nakil süreci başlayacak.

LGS TERCİH EKRANI RENKLERİN ANLAMI

Yerel yerleştirme ekranında yer alan yeşil, kırmızı ve mavi renklerinin anlamı bulunuyor. Yeşil renk "Kayıt alanında" öğrencinin ikametgah adresinin kapsadığı okulları, mavi renk öğrencinin ikametgah adresine göre "Komşu Kayıt Alanında" yer alan okulları, kırmızı renk ise öğrencinin, kayıt ve komşu kayıt alanının dışında kalan tercih edebileceği "diğer" okulları belirtiyor