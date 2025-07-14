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 | Ceyda Altun

MEB duyurdu: LGS tercihleri başladı

Liselere Geçiş Sistemi tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden alınacak. LGS kapsamındaki okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Robotta okul türleri, il, ilçe ve geçtiğimiz yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

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MEB duyurdu: LGS tercihleri başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:34

Liselere Geçiş Sistemi tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar üzerinden alınacak. kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.


e-Okul üzerinden, tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.
Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.


TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI


Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.
Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos’ta açıklanacak.

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