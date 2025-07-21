LGS tercihleri nereden yapılır? 11 Temmuz'da sonuçlar açıklanmıştı

LGS tercih dönemi, 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca kişinin katıldığı sınavlar tamamlandı. Takvime göre yerleştirme sonuçları ve kontenjanlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Öğrencilere tercih yaparken kolaylık sağlanması için tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak öğrenciler istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili bilgilere ulaşabiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabilmekte.

Adaylar ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranında tercih yapabilir ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk üç okulu kayıt alanında olmak suretiyle en fazla 5 okul seçebilecek. Adaylar, Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi aynı okul türlerinden en fazla 3 okul seçebilecek. LGS tercihler e okul sistemi üzerinden yapılacak.

LGS PUANA GÖRE KAÇ TERCİH YAPILACAK?

Merkezi sınav puanına göre öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabiliyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Adaylar arasında "Okul Başarı Puanı" (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı" (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 aralığında yapılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

2025 yılında 15 Haziran'da uygulanan LGS sınavı tamamlandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 14 Temmuz itibarıyla tercih dönemi başladı. Adaylar 14 Temmuz ile 24 Temmuz aralığında LGS tercih işlemlerini e okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlaması için tercih robotu hazırlanırken yüzdelik dilim aralıklarında il ve ülke düzeyinde okul listeleri hakkında bilgi alınabiliyor.