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 | Baran Aksoy

Bakan Tekin'den LGS açıklaması! Tablo tablo paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavında şaibe iddialarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Tekin, sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını söyledi. Bakanlığın verileri üzerinden de bir değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, "Öğrenci yüzdesindeki bu artış, imam hatip ortaokullarının akademik başarı açısından güçlendiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Tekin'den LGS açıklaması! Tablo tablo paylaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 14:33

Yusuf Tekin, LGS sınavında şaibe iddiaları ve tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sınav güvenliği ile ilgili bütün tedbirlerin standartlarında alındığını söyleyen Bakan Tekin, sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını söyledi.

Bakanlığın verileri üzerinden bir değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, "2018 yılında yüzde 1’lik dilime giren imam hatipli öğrenci oranı yüzde 4 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 10’a yükselmiştir. Bu artış anlık değil, yıllar içinde gerçekleşen istikrarlı bir gelişim trendini yansıtmaktadır. Öğrenci yüzdesindeki bu artış, imam hatip ortaokullarının akademik başarı açısından güçlendiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"SINAV TEDBİRLERİ ÖSYM STANDARTLARINDA ALINDI"

Tekin'in açıklamaları:

"Sınav güvenliği ile ilgili bütün tedbirler ÖSYM standartlarında alındı. Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir.

Bakan Tekin'den LGS açıklaması! Tablo tablo paylaştı

"SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

( analiz raporu) Daha önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz. (Bir öğretmenin soru kitapçığını cep telefonuyla çekip paylaşması) O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor.

Bakan Tekin'den LGS açıklaması! Tablo tablo paylaştı

SINAV BU YIL DİĞER YILLARA GÖRE DAHA MI ZORDU?

2025 Merkezî Sınav’daki madde güçlük seviyelerinin önceki yıllarla benzer düzeylerde olduğu grafiklerle görülmektedir. Dolayısıyla 2025 Merkezî Sınavı’nın genel zorluk düzeyinin önceki yıllarla aynı düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.

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ETİKETLER
#ösym
#milli eğitim bakanı
#Lgs
#İmam Hatip Okulları
#Sınav Güvenliği
#Eğitim
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