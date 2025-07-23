LGS tercihleri saat kaçta bitiyor? Bugün tercih işlemlerinde son gün

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS, 15 Haziran'da gerçekleşti. Milyonlarca adayın katıldığı sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih süreci başladı.

LGS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

LGS tercih işlemleri 14 Temmuz ile 24 Temmuz aralığında gerçekleşiyor. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Tercih işlemlerinin bugün 17.00'de bitecek.

LGS TERCİH YEŞİL RENK NEDİR?

LGS yerleştirme ekranındaki yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları ifade ediyor. Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.