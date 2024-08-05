LGS yerleştirme dönemi 16 Ağustos'ta biterken ikinci nakil sonuçları erişime açıldı

05 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:34

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan LGS sınavının ardından öğrenciler nakil tercih sonuçlarının erişime açılacağı tarihi bekliyordu.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 5 Ağustos günü erişime açıldı.

LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz tarihinde belli olan birinci nakil sonuçlarının ardından 5 Ağustos günü yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

İkinci nakil sonuçlarından sonra 6 - 14 Ağustos aralığında boş olan kontenjanlara, bir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvurular alınacak ve ardından 16 Ağustos'ta sona erecek.

LGS ÜÇÜNCÜ NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün 2. nakil sonuçları açıklanırken yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil süreci başlayacak. Yatılılık başvuruları ağustos ayında alınırken 19-23 Ağustos aralığında okul ve kurumlara başvuru yapılacak.

Sonuçlar ise 26 Ağustos'ta belli olacak.