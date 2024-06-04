Like a Dragon Yakuza, 24 Ekim'de Prime Video'da yayınlanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 19:03 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:15
Amazon Prime Video'nun merakla beklenen dizisi "Like a Dragon: Yakuza", 24 Ekim'de izleyicilerle buluşacak. Sega'nın popüler oyun serisinden uyarlanan dizi, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.
Amazon Prime Video, popüler Yakuza oyun serisinden uyarlanan dizisi “Like a Dragon: Yakuza”nın yayın tarihini açıkladı.
Dizi, 24 Ekim'de ilk üç bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak, ardından 1 Kasım'da kalan üç bölüm yayınlanacak.
Sega'nın ilk Yakuza oyununu 2005'te piyasaya sürmesinden bu yana, seri 20’den fazla oyun ve yan ürünle genişledi.
"Like A Dragon: Yakuza", suç-gerilim-aksiyon türünde olup, Kazuma Kiryu’nun adalet, görev ve insanlık arayışını konu alıyor.
Dizi, oyunun geçtiği Kabukichō'dan esinlenen kurgusal Kamurochō'da, 1995 ve 2005 yıllarında geçiyor.
Bu heyecan verici yapım, Prime Video'da izleyicileri aksiyon dolu bir yolculuğa çıkaracak.
Kaynak: TGRT Haber