Toplam fiyatı 3.240 TL olan 7 oyun Amazon Prime Gaming'de Haziran ayı boyunca ücretsiz olacak

30 May 2024 23:46 - Güncelleme : 31 May 2024 00:17

Warhammer 40K: Gladius Steam'de 30 Mayıs'a kadar ücretsiz dağıtılıyor

Warhammer 40K: Gladius Steam'de 30 Mayıs'a kadar ücretsiz dağıtılıyor

Amazon Prime Gaming, Haziran 2024 için abonelerine özel sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekiyor.

Geçen ayın popüler oyunları arasında Tomb Raider Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition gibi klasikler bulunuyordu.

Bu ay ise tamamen yenilenen yeni liste şu şekilde;

STAR WARS™ Battlefront II

Weird West Definitive Edition

Genesis Noir

Everdream Valley

Mythforce

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

Projection: First Light

Bu yedi oyun, Haziran ayı boyunca Amazon Prime Gaming abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.