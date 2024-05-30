Toplam fiyatı 3.240 TL olan 7 oyun Amazon Prime Gaming'de Haziran ayı boyunca ücretsiz olacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 23:46 - Güncelleme : 31 May 2024 00:17
Amazon Prime Gaming, Haziran ayı boyunca toplam değeri 3.240 TL olan 7 oyunu ücretsiz sunuyor. İşte detaylar...
Amazon Prime Gaming, Haziran 2024 için abonelerine özel sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekiyor.
Geçen ayın popüler oyunları arasında Tomb Raider Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition gibi klasikler bulunuyordu.
Bu ay ise tamamen yenilenen yeni liste şu şekilde;
- STAR WARS™ Battlefront II
- Weird West Definitive Edition
- Genesis Noir
- Everdream Valley
- Mythforce
- Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread
- Projection: First Light
Bu yedi oyun, Haziran ayı boyunca Amazon Prime Gaming abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.
Kaynak: TGRT Haber