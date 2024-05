Toplam fiyatı 3.240 TL olan 7 oyun Amazon Prime Gaming'de Haziran ayı boyunca ücretsiz olacak

30 May 2024 23:46 - Güncelleme : 31 May 2024 00:17

Amazon Prime Gaming, Haziran 2024 için abonelerine özel sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekiyor.

Geçen ayın popüler oyunları arasında Tomb Raider Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition gibi klasikler bulunuyordu.

Bu ay ise tamamen yenilenen yeni liste şu şekilde;

STAR WARS™ Battlefront II

Weird West Definitive Edition

Genesis Noir

Everdream Valley

Mythforce

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

Projection: First Light

Bu yedi oyun, Haziran ayı boyunca Amazon Prime Gaming abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.