İstiklal Caddesi'nde eğlence mekanında panik anları! Alevler bir anda sardı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde eğlence mekanı yangını bölgedekileri endişelendirdi. Akşam 22.30 sıralarında Mis Sokak'ta yer alan 4 katlı eğlence mekanında yangın başladı.

EĞLENENLER MEKANDAN TAHLİYE EDİLDİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk dildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatı katındaki yangın büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında eğlence mekanında bulunan vatandaşlar da tedbir amaçlı olarak binadan tahliye edildi. Yangın nedeniyle eğlence mekanında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.