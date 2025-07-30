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 | Banu İriç

Patlıcan közlerken yangın çıkardı! Korkudan emekli öğretmenin başına gelmeyen kalmadı

Kuşadası'nda patlıcan közlemek isteyen emekli öğretmen otluk alanda yangın çıkardı. Yükselen alevlerle panikleyen adam söndürmek için çabalarken başına gelenler bununla da bitmedi.

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Patlıcan közlerken yangın çıkardı! Korkudan emekli öğretmenin başına gelmeyen kalmadı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 20:10

Aydın'ın ilçesinde yükselen alevlerin sebebi patlıcan közlenmesi çıktı. Uydukent Sitesi'nde yaşayan emekli öğretmen İbrahim Ş. (63) pazardan aldığı patlıcanları közlemek isterken çıkardı.

Patlıcan közlerken yangın çıkardı! Korkudan emekli öğretmenin başına gelmeyen kalmadı

HEM YANGIN ÇIKARDI HEM UÇURUMA YUVARLANDI

Evinin yakınlarındaki alana ateş çukuru açarak patlıcan közleyen İbrahim Ş. alevlerin kontrolden çıkmasıyla otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle çevreye sıçrayan alevler, kuru otları tutuşturdu. Yangını fark eden İbrahim Ş., paniğe kapılarak bulunduğu noktadan 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Patlıcan közlerken yangın çıkardı! Korkudan emekli öğretmenin başına gelmeyen kalmadı

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Ş., olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı. Emekli öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Patlıcan közlerken yangın çıkardı! Korkudan emekli öğretmenin başına gelmeyen kalmadı
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ETİKETLER
#yangın
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#Yaşam
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