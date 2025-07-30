Patlıcan közlerken yangın çıkardı! Korkudan emekli öğretmenin başına gelmeyen kalmadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yükselen alevlerin sebebi patlıcan közlenmesi çıktı. Uydukent Sitesi'nde yaşayan emekli öğretmen İbrahim Ş. (63) pazardan aldığı patlıcanları közlemek isterken yangın çıkardı.

HEM YANGIN ÇIKARDI HEM UÇURUMA YUVARLANDI

Evinin yakınlarındaki alana ateş çukuru açarak patlıcan közleyen İbrahim Ş. alevlerin kontrolden çıkmasıyla otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle çevreye sıçrayan alevler, kuru otları tutuşturdu. Yangını fark eden İbrahim Ş., paniğe kapılarak bulunduğu noktadan 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Ş., olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı. Emekli öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.