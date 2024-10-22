Lise öğrencilerine destek sağlayacak MEBİ uygulaması erişime açıldı

22 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:41

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde eğitimlerine yardımcı olabilmek için yapay zeka destekli MEBİ platformunu tanıttı.

Lise düzeyindeki öğrencilerin öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebileceği bireysel öğrenme platformu MEBİ, öğrencilerin öğrenme izlerini takip edip süreç içerisinde geri dönüşlerde bulunarak çalışma planını yeniden düzenlemelerine yardımcı olacak.

MEBİ PLATFORMU ERİŞİME AÇILDI MI?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla, sınıflarda farklı yeteneklere ve ilgilere sahip öğrencilere yönelik zenginleştirilmiş ve destekleyici eğitimlerin sunulacağı farklılaştırılmış eğitim yaklaşımını benimseyen MEBİ platformu, Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde yapılan tanıtımın ardından erişime açıldı.

MEBİ NASIL İNDİRİLİR?

Öğrenciler için geniş bir video havuzu, soru bankası, konu özetleri, rehberlik videoları ve interaktif testler bulunduran MEBİ uygulamasına EBA üzerinden erişim sağlayabilir veya cep telefonlarınıza indirebilirsiniz.

MEBİ UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler ile bu okullardan mezun olanlar Eba veya e-devlet şifreleri ile MEBİ'yi ücretsiz bir şekilde kullanabilirler.

MEBİ UYGULAMASINI KİMLER KULLANABİLİR?

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefiyle tasarlanmış platformu, ortaöğretim kademesinde eğitim gören tüm öğrenciler kullanabilir.