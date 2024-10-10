MEB lise öğrencileri için MEBİ platformunu hayata geçirecek

10 Ekim 2024 12:57 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:59

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde eğitimlerine destek olabilmek için yapay zeka destekli MEBİ platformunu hayata geçirecek.

Lise düzeyindeki öğrencilerin öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebileceği bireysel öğrenme platformu MEBİ, öğrencilerin öğrenme izlerini takip edip süreç içerisinde geri dönüşlerde bulunarak çalışma planını yeniden düzenlemelerine yardımcı olacak.

MEBİ UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB) tarafından hayata geçirilecek olan MEBİ uygulaması ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla, sınıflarda farklı yeteneklere ve ilgilere sahip öğrencilere yönelik zenginleştirilmiş ve destekleyici eğitimlerin sunulacağı farklılaştırılmış eğitim yaklaşımı benimsendi.

MEBİ'de öğrenciler için geniş bir video​ havuzu ve soru bankası, konu özetleri, rehberlik videoları ve interaktif testler yer alacak.

Buna göre platformda 1036 ders anlatım videosu, 17 bin 97 dakikadan oluşan videolu içerik, 1036 konu özeti ve 61 bin 361 soru bulunacak. Platforma, yeni müfredatın uygulandığı 9. sınıf ders içeriklerinin yıllık plana uygun olarak yüklenmesiyle sürekli güncellenmesi sağlanacak.

Bireysel öğrenme platformu MEBİ kapsamındaki konu anlatım videoları ile öğrenciler öğrendiklerini pekiştirebilmelerinin yanı sıra konu özetlerindeki anahtar bilgilerle de öğrenme sürecini kolaylaştırılacak.

Yapay zekanın etkin kullanılacağı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ederek süreç içerisinde öğrenciye geri dönüşlerde bulunarak çalışma planını yeniden şekillendirmelerine yardımcı oluyor.

Tüm soruların videolu çözümlerinin yer alacağı MEBİ'de öğrenciler anında videolu çözümlere ulaşarak verimli ve disiplinli bir çalışma süreci geçirecek. Platformda ayrıca öğrenciye sistemdeki çalışma verilerinden oluşan ayrıntılı raporlar sunularak dinamik şekilde gelişimleri gösterilecek.

Ayrıca platformun içindeki içerikler animasyon ve simülasyon destekli anlatımla güçlendirilerek öğrencilerin öğrenmelerini kalıcı hale getirmesi sağlanacak.

MEBİ UYGULAMASINDAN ÜNİVERSİTE SINAVINA ÇALIŞILIR MI?

MEBİ, YKS Hazırlık, Okul Dersleri, Deneme/Yazılıya Hazırlanıyorum, Çalışma Planı, Raporlama ve Rehberlik olmak üzere 6 modülden oluşacak.

YKS Hazırlık modülü içerisindeki TYT, AYT ve YDT paketleri olarak sınıflandırılan kısımlarda öğrenciler, hazır bulunuşluk testi, değerlendirme testi, konu anlatım videosu, konu özeti, çözümlü örnek soru ve çözümlü çıkmış soruları inceleyebilecek. Ayrıca bir önceki yılın YKS verileri baz alınarak hazırlanan bölümde öğrenci sınav sürecinde yaptığı deneme sınavlarının puan ve sıralamalarını gerçeğe yakın şekilde öğrenebilecek.

MEBİ UYGULAMASINI KİMLER KULLANABİLİR?

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefiyle tasarlanmış platformu, ortaöğretim kademesinde eğitim gören tüm öğrenciler için erişime açılacak.