Lise ortak sınavlar tekrar ne zaman, hangi okullarda yapılacak? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı

12 Ocak 2025 18:45 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:02

İstanbul'da bulunan lise ve ortaokullarda bu hafta sonu yapılan ortak sınavların sorularının çalındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili yapılan incelemenin ardından sınavların bazı okullarda tekrardan yapılmasına karar verildi. Öğrenciler tarafından ortak sınavlar ne zaman, hangi okullarda tekrarlanacağı merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre sınavlar 14 Ocak Salı günü tekrarlanacak.

MEB​ tarafından geçtiğimiz günlerde ortaokul 6, 7 ve lise 9, 10'uncu sınıflarda 2024-2025​ eğitim öğretim yılı birinci dönem 2'inci ortak sınavları gerçekleştirildi.

6-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan sınavların sorularının sızdırıldığı iddia edilmişti.

İstanbul​ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili araştırma başlatılmıştı.

ORTAK SINAV SORULARI ÇALINDI MI, İPTAL Mİ?

İstanbul İl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığı tespit edildi.

Konuyla ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında ise detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edileceği ifade edildi.

ORTAK SINAVLAR TEKRAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortak sınavlar bazı okullarda 14 Ocak 2025 Salı günü tekrardan gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İstanbul'da bulunan liselerde bu hafta sonu yapılan ortak sınavların sorularının çalındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili yapılan incelemenin ardından sınavların bazı okullarda tekrardan yapılmasına karar verildi. Öğrenciler tarafından ortak sınavlar ne zaman, hangi okullarda tekrarlanacağı merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre sınavlar 14 Ocak Salı günü tekrarlanacak."

ORTAK SINAVLAR TEKRAR HANGİ OKULLARDA YAPILACAK?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre sadece soruların paylaşıldığı tespit edilen 6 okulda sınavlar tekrarlanacak.

Bu okulların hangileri olacağı ise açıklanmadı. Veliler ve öğrenciler okullarını arayarak konuyla ilgili bilgi alabilirler.