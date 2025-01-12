İstanbul'da lise ortak sınavında skandal! Sorular sızdı, Milli Eğitim sınavı iptal etti

12 Ocak 2025 17:10 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:30

İstanbul'da bu hafta liselerde yapılan ortak sınavda soruların sızdırıldığı ortaya çıktı. İddialar üzerine inceleme başlatan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruların sızdığı okullarda sınavı iptal etti. Milli Eğitim, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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İstanbul​'daki liselerde 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılan ortak sınavda sorulan soruların sızdırıldığı iddiası gündeme oturdu. Sınavlarda alınan yüksek notlardan şüphelenilmesi üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialara ilişkin inceleme başlattı. İncelemeler sonucu bazı okullara soruların sızdırıldığı tespit edilince sınav iptal edildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

MİLLİ EĞİTİM İDDİALARI DOĞRULADI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir."

SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim'den yapılan açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.