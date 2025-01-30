Livakovic Midtjylland-Fenerbahçe maçında neden yok? Kamp kadrosuna sakatlık durumu nedeniyle yazılmadı

30 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:41

Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic bugün UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Midtjylland maçı kamp kadrosuna alınmadı. Karşılaşmada oynamayacak olan futbolcunun sakatlık durumu ve kaç maç olmadığı gündem oldu. Bu sezon oldukça başarılı performans gösteren file bekçisi Konyaspor-Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off etabından önce bugün temsilcilerimiz son maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland ile saat 23:00'da karşı karşıya gelecek.

Danimarka'da oynanacak olan karşılaşmanın kamp kadrosu sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklandı.

Kadroda Livakovic'in yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Livakovic'in neden olmadığı merak edildi.

LİVAKOVİC MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Livakovic, Midtjylland-Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin kalesini oldukça başarılı bir şekilde kapatan file bekçisi, 13 Ocak 2025 tarihinde Süper Lig kapsamında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı.

Lyon ve Göztepe karşılaşmalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

DOMİNİK LİVAKOVİC SAKATLIK DURUMU

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konuldu.

Livakovic aynı bölgeden 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında da sakatlanmıştı.

File bekçisinin sakatlığı hakkında yapılan açıklama ise şöyle:

"Tedavisi devam eden futbolcunun Süper Lig kapsamında 2 Şubat 2025 tarihinde oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında tekrardan sahalara geri dönmesi bekleniyor."

DOMİNİK LİVAKOVİC NE ZAMAN DÖNECEK?

Tedavisi devam eden futbolcunun Süper Lig kapsamında 2 Şubat 2025 tarihinde oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında tekrardan sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Ancak arka adalede meydana gelen yırtık ve kanamaların tedavi süresi, yırtığın büyüklüğüne ve şiddetine göre farklılık gösteriyor.

Livakovic'in Çaykur Rizespor maçında yetişememe ihtimali de bulunuyor. Bu süre zarfında sarı-lacivertlilerin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak.