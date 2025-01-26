Livakovic'in Fenerbahçe-Göztepe maçında neden oynamadığı gündem oldu! Sakatlık durumu ve ne zaman döneceği merak edildi

26 Ocak 2025 18:00 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 18:06

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçları devam ediyor. Fenerbahçe ile Göztepe bugün karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre Dominik Livakovic karşılaşmada yok. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Göztepe maçında Livakovic neden yok, oynamıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Livakovic'in ne zaman döneceği belli oldu.

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Fenerbahçe​ bugün (26 Ocak 2025 Pazar) Göztepe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig​ kapsamında oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala kadrosu belli oldu.

Taraftarlar tarafından Dominik Livakovic'in kadroda neden yer almadığı merak edildi.

DOMİNİK LİVAKOVİC FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin bu sezon üst düzey performans gösteren file bekçisi Dominik Livakovic, Süper Lig kapsamında 13 Ocak 2025 Pazartesi günü oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı.

Sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulan futbolcunun hala tedavisi devam ediyor.

Bu yüzden de Livakovic Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında oynamıyor.

LİVAKOVİC NE ZAMAN DÖNECEK?

Dominik Livakovic'in tam olarak ne zaman döneceği hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Genel olarak arka adalelerde meydana gelen yırtık ve kanamalar, yırtığın büyüklüğüne ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Livakovic neredeyse bir ay içerisinde aynı bölgeden iki kere sakatlandı.

Bu sebepten dolayı da Livakovic'in 2 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Rizespor maçında sahalara döneceği tahmin ediliyor.

Ancak yıldız file bekçisinin sakatlığının ciddiyetine göre bu sürenin daha da uzama veya kısalma ihtimali de bulunuyor.

Livakovic'in sakatlığında sarı-lacivertlilerin kalesini İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.

LİVAKOVİC SAKATLIK DURUMU GÜNCEL

Fenerbahçe tarafından başarılı file bekçisinin sakatlık durumu ile ilgili güncel resmi bir açıklama yapılmadı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından Livakovic hakkında yapılan son açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan Dominik Livakovic’in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."