Liverpool-Leicester City maç kadrosu! Karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Aralık 2024 16:18 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:31

Süper Lig'in ara vermesinin ardından futbolseverler dünya futbolunda bugün oynanacak olan maçları merak ediyor. İngiltere Premier Lig kapsamında bugün Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Liverpool-Liecester City maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşma bugün 23.00'da oynanacak.

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Liverpool-Leicester City maçı oynanacak. Ligde 39 puan ile lider konumda yer alan Liverpool, karşılaşmadan 3 puan alarak Chelsea ile olan arayı açmayı hedefliyor. Leicester City ise son dönemlerde aldığı mağlubiyetin ardından küme düşme hattının sınırında yer alıyor. Liverpool karşılaşmasında puan alarak bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. LİVERPOOL-LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Liverpool-Leicester City maçı bugün saat 23.00'da Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Liverpool bu sezon oynadığı 16 maçın 12'sinde galibiyet, 3'ünde beraberlik, 1'inde ise mağlubiyet aldı. Leicester City ise 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 tane ise mağlubiyet aldı. LİVERPOOL-LEİCESTER CİTY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11 Liverpool'da karşılaşmanın öncesinde Ibrahima Konate ve Conor Bradley'in sakatlıkları bulunuyor. Ibrahima Konate, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Conor Bradley ise uyluk sakatlığından dolayı Leicester City maçında oynamayacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şöyle: Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Jota; Nunez Leicester City: Ward; Okoli, Coady, Faes; Justin, Winks, Soumare, Kristiansen; Buonanotte, El Khannouss; Daka İlgili Haberler Mohamed Salah Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Liverpool Tottenham'ı 6-3 mağlup etti! Salah rekor kırdı Fenerbahçe Kevin De Bruyne görüşmesi başlıyor! Mario Branco İngiltere'ye gitti