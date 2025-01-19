LoL URF ne zaman gelecek 2025? Sevilen oyun modunun eklenmesine sayılı günler kaldı

19 Ocak 2025 14:45 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 15:00

Riot Games'in popüler oyunu League of Legends'de (LoL) yeni sezon başladı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte oyuncular tarafından oldukça sevilen URF modunun ne zaman geleceği gündem oldu. Riot Games genel olarak LOL'e URF modunu yılın ilk aylarında ekliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyunlarından biri olan LoL'de yeni sezon başladı.

Sezonun başlamasının ardından oyuna birçok yenilik eklendi. Oyunun geçtiği harita olan Sihirdar Vadisi'nde tamamen tasarım ve oynanış değişikliğine gidildi.

Yapılan değişikliklerin ardından sosyal medyada oyuncular URF (Ultra Rekabet Faktörü) modunun ne zaman oyuna ekleneceğini sormaya başladı.

LOL URF NE ZAMAN GELECEK 2025?

LoL'ün oyuncular tarafından en sevilen modlarının başında gelen URF modu her yılın ocak ayında oyuna ekleniyor. 2024 yılında URF modu 24 Ocak tarihinde oyuna eklenmişti.

Bu bilgilerden yola çıkacak olursak URF modunun 2025 yılında da ocak ayı bitmeden oyuna ekleneceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu yıl URF yerine rastgele şampiyonların verildiği RURF modunun ekleneceğine dair iddialar da bulunuyor.

LOL URF MODU NEDİR, NASIL OYNANIR?

LoL URF modunda oyuncuların seçtikleri şampiyonların yeteneklerinin bekleme süreleri büyük ölçüde azalır.

Ayrıca oyuncular normal oyuna göre daha hızlı altın ve seviye toplar. Bu sayede oyun daha hızlı bir tempoya sahip olur.

URF modu oyuncuların en sevdiği modların başında yer alıyor. Her yıl eklendiği tarihte birçok oyuncu tarafından oynanıyor.