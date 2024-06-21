Riot Games, League of Legends için "Swarm" adlı yeni oyun modunu duyurdu

21 Haziran 2024 00:50 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 23:41

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Riot Games Valorant'ı konsollara getireceğini duyurdu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te oynanabilecek

Riot Games, popüler oyunu League of Legends için "Swarm" adlı yepyeni bir oyun modunu tanıttı.

Bu mod, Vampire Survivors'ın League of Legends temalı bir versiyonu olacak.

Swarm modunda oyuncular, otomatik ateş eden silahlarla üzerlerine gelen düşman sürüsüne karşı mücadele edecek ve boss'ları alt etmeye çalışacaklar.

SWARM OYUN MODUNDA NELER OLACAK?

Swarm modunda, Jinx, Leona ve Yasuo gibi popüler şampiyonlarla oynanabilecek.

Oyuncular, düşmanları alt ettikçe güçlendirmeler kazanacak ve seviye sonundaki boss'u yenmek zorunda kalacaklar.

Vampire Survivors ve benzer türdeki oyunları sevenler için hızlıca çözülmesi kolay bir deneyim sunacak.

SWARM MODU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Swarm modunda amaç, mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmak ve düşmanları alt ederek güçlenmek.

Riot Games, henüz yeni mod için bir tarih belirtmedi.

Yeni güncelleme ile yayınlanması bekleniyor.