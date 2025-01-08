LoL yeni sezon ne zaman 2025? Noxus sezonunun saat kaçta başlayacağı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

08 Ocak 2025 15:00 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:01

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan League of Legends'da (LOL) yeni sezonla birlikte köklü değişikliklere gidiliyor. Noxus adlı sezonunun ne zaman başlayacağı son yayınlanan animasyon videosunun ardından belli oldu. Açıklanan bilgilere göre yeni sezon 9 Ocak Perşembe günü başlayacak. 2025 yılının 1. sezonunun saat kaçta ekleneceği de açıklandı.

Riot Games tarafından geliştirilen MOBA türündeki çevrimiçi oyun LoL büyük bir değişikliğe gidiyor. Son zamanlarda oyuncu sayısında düşüklük yaşadığı iddia edilen oyunun haritası ve mekanikleri değişiyor. Oyuncular tarafından merakla beklenen yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise duyuruldu. LOL YENİ SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? LoL'un resmi YouTube hesabında yeni sezonun animasyon videosu paylaşıldı. Paylaşılan animasyonda yer alan bilgilere göre yeni sezon yarın (9 Ocak 2025 Perşembe) Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Oyuncular, tarayıcılarını ve oyunlarını güncelledikten sonra yeni sezona erişim sağlayabilecek. NOXUS SEZONUNDA NELER DEĞİŞECEK? LoL tarafından açıklanan bilgilere göre oyuna yeni bir sezon yapısı eklenecek. Her sezonun kendine özgü bir teması ve tarzı bulunacak. Bu değişiklikler kapsamında oyun haritası dahil olmak üzere eşyalar ve rünlerde değişiklik yapılacak. Sıkça Sorulan Sorular LoL Noxus ne zaman başlayacak? 3. sezon boyunca devam edecek olan LoL Noxus'un ilk kısmı 9 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. İlgili Haberler Projeler iptal edildi… Oyun devinden kıyım; yüzlerce çalışanını çıkarıyor Riot Games, 'Vanguard izinsiz ekran görüntüsü alıyor' iddiasına cevap verdi Riot Games, League of Legends için "Swarm" adlı yeni oyun modunu duyurdu