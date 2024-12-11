Lütfü Savaş neden ihraç edildi? CHP açıkladı
CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ihraç edildiğini Cumhuriyet Halk Partisi duyurdu. Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından kullandığı sözler Türkiye'de gündem olmuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen ihraç haberi gündeme oturdu. Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atamasının ardından Lütfü Savaş'ın söylediği sözler sonrası gözler ihraç kararına çevrilmişti.
CHP tarafından yapılan açıklamayla beraber ihraç edildiği öğrenildi.
LÜTFÜ SAVAŞ NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?
Lütfe Savaş'ın CHP'ye karşı söylediği sözler büyük tepki çekmişti. Savaş, X platformu üzerinden "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadelerini paylaşmıştı.
Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından ihraç kararı netleşti.
Deniz Yücel, ihraç kararını şu sözlerle duyurdu:
"Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş MYK toplantımızda oy birliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir"
Lütfü Savaş'ın geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Savaş, şu sözleri paylaşmıştı:
"Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ! Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız."
LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?
23 Mart 1965 tarihinde Hatay'da dünyaya gelen isim Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
Doktorluk görevini birçok ilde yapmasının ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev yaptı. 2006-2008 aralığında Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı yaptı.
2009 Türkiye yerel seçimlerinde Savaş, AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı olmuştu fakat 2014 seçimlerinde AK Parti'den istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine 2014 seçimlerinde CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak yer aldı.
%41 oy alarak seçilen isim 31 Mart 2019 seçimlerinde de aday gösterildi ve yeniden seçilmişti.