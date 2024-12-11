Lütfü Savaş neden ihraç edildi? CHP açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi​'nden gelen ihraç​ haberi gündeme oturdu. Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atamasının ardından Lütfü Savaş​'ın söylediği sözler sonrası gözler ihraç kararına çevrilmişti.

CHP tarafından yapılan açıklamayla beraber ihraç edildiği öğrenildi.

Lütfe Savaş'ın CHP'ye karşı söylediği sözler büyük tepki çekmişti. Savaş, X platformu üzerinden "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadelerini paylaşmıştı.

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından ihraç kararı netleşti.

Deniz Yücel​, ihraç kararını şu sözlerle duyurdu:

"Geçmiş dönemde Hatay​ Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş MYK toplantımızda oy birliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir"

Lütfü Savaş'ın geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Savaş, şu sözleri paylaşmıştı:

"Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ! Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız."