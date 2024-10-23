Lyon-Beşiktaş karşılaşmasında Mert Günok oynamayacak! Kalecinin kim olacağı netleşti

23 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:37

UEFA Avrupa Ligi kapsamında bu hafta Lyon ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Mert Günok'un neden oynamadığı merak edilirken kalecinin kim olacağı açıklandı. Siyah-beyazlıların kalesini Göktuğ Baytekin koruyacak.

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Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi​'nde temsil eden Beşiktaş​, üçüncü hafta maçları kapsamında Lyon​ deplasmanına çıkacak.

Ajax ve Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Lyon maçında üç puanı hedefliyor.

Ancak Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok​ karşılaşmada oynamayacak.

Taraftarlar tarafından Mert Günok Lyon-Beşiktaş maçında neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

MERT GÜNOK LYON-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, Trendyol Süper Lig'de oynanan Konyaspor​ maçında sakatlanmıştı.

Kontrollerinin ardından kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildi.

Mert Günok sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon deplasmanında forma giyemeyecek.

MERT GÜNOK SAKATLIK DURUMU

Mert Günok'un sakatlığı ile ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN LYON MAÇINDA KALESİCİ KİM?

Beşiktaş'ın Lyon karşılaşması öncesinde bir kaleci krizi yaşıyor.

Siyah-beyazlıların yedek kalecisi Ersin Destanoğlu'da sakat durumda olduğu için kaleye 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin geçecek.

Genç kaleci Lyon maçıyla birlikte ilk defa A takımı ile bir karşılaşmaya çıkacak.