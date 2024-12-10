M, A1, B1 ehliyet nedir, hangi araçları kullanır? Ehliyet alımına ilişkin düzenleme gündemde

10 Aralık 2024 11:41 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:48

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler, sürücü belgelerine ilişkin yapılan düzenleme ile yeniden gündeme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, sürücü belgeleriyle ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18’den 16’ya düşürüldü. Ayrıca D sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 26’dan 24’e indirildi. Belirli yaş grupları için sağlık kontrolleri de sıkılaştırıldı.

M SINIFI EHLİYET NEDİR?

M sınıfı ehliyet, motorlu ve elektrikli bisikletler gibi düşük motor gücüne sahip araçları kullanmak için alınması gereken bir ehliyet türüdür. Bu ehliyet, özellikle moped kullanıcıları için düzenlenmiştir.

M SINIFI EHLİYET İLE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?

Moped: Azami hız 45 km/s’yi geçmeyen, motor gücü 4 kW altında olan araçlar.

Elektrikli bisikletler: Düşük hız ve motor gücüne sahip modeller.

A1 SINIFI EHLİYET NEDİR?

A1 sınıfı ehliyet, 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kapsayan bir sürücü belgesidir. Bu ehliyet, motosiklet kullanıcılarının başlangıç seviyesinde motorlu araç sürüşüne olanak tanır.

A1 SINIFI EHLİYET KULLANABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Motor silindir hacmi: Maksimum 125 cc.

Motor gücü: En fazla 11 kW (15 beygir).

Güç-ağırlık oranı: En fazla 0.1 kW/kg.

B1 SINIFI EHLİYET NEDİR?

B1 sınıfı ehliyet, üç veya dört tekerlekli hafif motorlu araçları (quadricycle) kullanmak için alınması gereken bir ehliyet türüdür. Bu ehliyet, genellikle genç sürücüler için uygundur.

B1 SINIFI EHLİYET KULLANABİLECEK ARAÇLAR NELER?

Azami ağırlık: 400 kg’ı geçmeyen araçlar.

Motor gücü: Maksimum 15 kW.

EHLİYET DÜZENLEMESİ İLE HANGİ YENİLİKLER YAPILDI?

Yaş sınırları güncellendi: M, A1 ve B1 ehliyetler için yaş sınırı 16 yaşa düşürüldü.

Sağlık kontrolleri sıklaştırıldı: Özellikle ağır vasıta ehliyetleri için düzenli sağlık raporu alma zorunluluğu getirildi.

Sürücü eğitimleri güncellendi: Pratik sınavlarda yeni standartlar uygulanmaya başlandı.