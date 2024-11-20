M5 Üsküdar Samandıra Metro hattı kapalı mı? Seferler aksıyor

20 Kasım 2024 18:41 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:45

İstanbul’da Üsküdar Samandıra Metro hattında yaşanan aksaklıklardan dolayı seferlerin aksadığı öğrenildi. Bazı vatandaşların İmam Hatip Lisesi Durağı’nda kaldığı belirtiliyor.

Marmaray çalışıyor mu? Yenikapı metro seferleri iptal edildi

Marmaray çalışıyor mu? Yenikapı metro seferleri iptal edildi

İstanbul’un en çok kullanılan hatlarından M5 Üsküdar Samandıra Metro hattında aksaklıklar yaşanıyor.

M5 ÜSKÜDAR SAMANDIRA METRO HATTI KAPALI MI?

Metro hattında vatandaşlara geçilen anonslarda seferlerde aksaklık yaşandığı belirtildi.

Gecikmenin kaynağına ilişkin bir açıklama yapılmazken, vatandaşların duraklarda ve hat üzerinde beklemek zorunda kaldığı öğrenildi.

M5 ÜSKÜDAR SAMANDIRA METRO HATTI NE ZAMAN DÜZELİR?

Bazı vatandaşların İmam Hatip Lisesi Durağı’nda kaldığı öğrenilirken, Metro İstanbul’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.