Marmaray çalışıyor mu? Yenikapı metro seferleri iptal edildi

14 Kasım 2024 09:07 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:09

M2 Hacıosman - Yenikapı metro hattında bugün çıkan yangın endişeli anlar yaşatırken yolcular tahliye edildi. Son dakika metro yangını sonrasında seferler iptal edildi ve vatandaşlar Marmaray hattını kullandı. İstasyonlarda yoğunluk devam ediyor.

Bugün erken saatlerde Yenikapı metro istasyonunda çıkan yangın sonrasında dumanlar yükseldi. İşe ve okula giden vatandaşlar erken saatlerde zor dakikalar yaşarken yolcular tahliye edildi ve seferler iptal edildi.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar ise Marmaray istasyonuna doğru yöneldi.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU SON DAKİKA 14 KASIM?

14 Kasım Perşembe günü M2 Yenikapı metro hattında yürüyen merdiven arızası nedeniyle olduğu tahmin edilen yangın meydana geldi.

Yolcular tahliye edildi ve seferler geçici süreliğine iptal edildi. Marmaray hatları ise sorunsuz olarak devam ediyor.

Vatandaşlar Marmaray hatlarına yönelirken istasyonlarda yoğunluk da arttı.

YENİKAPI METRO YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün sabahın erken saatlerinde Yenikapı'da çıkan yangınla ilgili ekipler incelemelerine devam ederken seferler geçici olarak kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır"