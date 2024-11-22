Macaristan milli futbol takımı oyuncuları ve 2024 kadrosu! Play off rakibimiz oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde bugün rakibimiz netleşti. Türkiye A Milli Futbol Takımı play off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan milli takımında yer alan oyuncular ve mevkiileri de gündeme geldi.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken A Ligi'nde direkt çıkma şansını kaybettik.
Play off turunda rakibimiz Macaristan oldu. Rakibimizin oyuncu kadrosu da gündeme gelirken maçın oynanacağı tarih duyuruldu.
MACARİSTAN MİLLİ TAKIM KADROSU VE OYUNCULARI 2024
Macaristan Milli Takım kadrosu şöyle:
Dénes Dibusz Kaleci,
Patrik Demjén Kaleci,
Péter Szappanos Kaleci,
Willi Orbán Stoper,
Botond Balogh Stoper,
Márton Dárdai Stoper,
Kornél Szűcs Stoper,
Zsolt Nagy Sol Bek,
Bendegúz Bolla Sağ Bek,
Endre Botka Sağ Bek,
Loïc Nego Sağ Bek,
Attila Fiola Sağ Bek,
Dániel Gera Sağ Bek,
Ádám Nagy Ön Libero,
András Schäfer Merkez Orta Saha,
Mihály Kata Merkez Orta Saha,
Tamás Nikitscher Merkez Orta Saha,
Dominik Szoboszlai On Numara,
Kevin Csoboth Sol Kanat,
Szabolcs Schön Sol Kanat,
Roland Sallai Sağ Kanat,
Barnabás Varga Santrafor,
Zsombor Gruber Santrafor,
Levente Szabó Santrafor.
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Uluslar Ligi'nde oynanacak olan müsabakanın tarihi 20 Mart olarak belirlenirken rövanş maçı 23 Mart tarihinde oynanacak. Play off karşılaşmasındaki başarımıza göre bir üst tura çıkma şansı elde edeceğiz.