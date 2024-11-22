Macaristan milli futbol takımı oyuncuları ve 2024 kadrosu! Play off rakibimiz oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 14:50 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:11

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün rakibimiz netleşti. Türkiye A Milli Futbol Takımı play off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan milli takımında yer alan oyuncular ve mevkiileri de gündeme geldi.