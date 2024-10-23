Mahkemelerde tanıklara ödenecek ücret Resmi Gazete’de

23 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:25

Mahkemelerde tanıklara ödenecek ücret tarifesi merak ediliyor. Yargılamalara ilişkin Gider Avansı Tarifesi, Hakem Ücret Tarifesi ve Tanık Ücret Tarifesi tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hukuk muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak belirli miktarda ücret ödenecek.

MAHKEMELERDE TANIKLARA NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Resmi Gazete’nin 23 Ekim tarihli sayısında yayımlanan bilgiye göre; mahkeme muhakemesi sırasındaki tanıklar için ilgililere günlük 100 ila 150 lira arasında ödeme yapılacak.

Tanığın, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalması halinde konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklara ödenen ücret ile giderler hiçbir vergi ve harca tabi olmayacak.

Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

HAKEM ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki tahkim davalarında, taraflarla hakemler arasında ücretin belirlenememesi durumunda, hakem kurullarına ödenecek ücretler belirlenmiştir. 500 bin liraya kadar olan anlaşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, üç veya daha fazla hakem için ise yüzde 8 oranında ücret ödenecektir.

Bu ücret, 500 bin lirayı aşan miktarlarda tek hakem için yüzde 4,3, üç veya daha fazla hakem için yüzde 7 olarak uygulanacaktır. 10 milyon lira üzerindeki anlaşmazlıklarda ise ücret oranları daha düşük olacaktır.

GİDER AVANSI TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Dava açılırken mahkeme veznesine yatırılması zorunlu olan gider avansı, davacı için, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 400 lira toplamı olarak belirlendi.