Malatya Pütürge'de çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

23 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:45

İzmir Bergama orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor

İzmir Bergama orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor

Bugün akşama doğru Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Gündeğer Yediyol mevkiinde başlayan yangın ormanlık alan sıçrarken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı.

Arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken son dakika olayında son durum bilgileri de paylaşıldı.

MALATYA PÜTÜRGE YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

23 Ağustos günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçradı. Gündeğer Yediyol mevkiinde meydana gelen yangın bahçelere de sıçrarken ekipler olay yerine sevk edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 araç ve 34 personel ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 araç alevlerle mücadele ederken henüz kontrol altına alınamadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yol asfalt dairesi başkanlığına bağlı 4 iş makinasının da dahil olduğu çalışmalar devam ederken yangın söndürülemedi.