Malatya’da kar yağacak mı? 16 Aralık MGM hava durumunu paylaştı

16 Aralık 2024 10:04 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:15

Kış aylarının gelmesiyle beraber ülkenin birçok yerinde kar yağışı başladı. Sıcaklıkların düştüğü Malatya'da kar yağışının başlayacağı tarih ise vatandaşın gündemindeydi. 16 Aralık günü kar yağış durumu paylaşıldı.

Kara kış bastırıyor! Kar, yağmur ve soğuk her yerde | İşte 16 Aralık hava durumu raporu

Kara kış bastırıyor! Kar, yağmur ve soğuk her yerde | İşte 16 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla gün içinde hava durumunun nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Bugün Malatya​'da erken saatlerde etkili olan soğuk hava etkisi sonrası kar​ yağışı saati merak edildi.

MGM günün hava durumunu duyurdu.

MALATYA'DA KAR YAĞACAK MI 16 ARALIK PAZARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporlara göre bugün Malatya'da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklılar 0 dereceye düşerken kar yağışı 09.00 itibarıyla başlayarak akşam 21.00'e kadar aralıklarla devam edecek.

Hissedilen sıcaklık​ 0 derece olurken öğlen saatlerinde 1 dereceye çıkacak. Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.

5 günlük rapora göre yarın sıcaklıklar -3 dereceye kadar düşecek. Çarşamba günü ise şehir genelinde güneşli ve bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı hava bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağış​, iç kesimlerde karla karışık yağmur beklentisi var.

İç ve doğu bölgelerde buzlanmayla beraber sis tahmin ediliyor.

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

MGM verilerine göre bugün Malatya'da kar yağışı etkili olurken sıcaklık -3 derecelere düşecek. Yarın sis beklentisi olurken sıcaklıklar en düşük -3, en yüksek 6 derecelere kadar çıkacak.

Haritaya göre 18 Aralık Çarşamba günü ise genel olarak güneşli ve bulutlu hava hakim olacak.

Perşembe günü ise Malatya'da sis beklentisi olurken sıcaklıklar -1 derecelere kadar düşecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklıklar 6 dereceye kadar yükselecek.

20 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek.

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