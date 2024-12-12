Malmö Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 90+2’de 3 puandan oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray bu skorla Avrupa’da yenilmezliğine devam etti.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile Eleda Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
MALMÖ GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray geriye düştüğü maçı önde bitirmek üzereyken 90+2’de yediği golle 1 puana razı oldu.
Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yenilmezliğini sürdürürken puanını 12'ye yükseltti.
Malmö ise 4 puana çıktı.
MALMÖ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Malmö, 24. dakikada Botheim'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Galatasaray 43. dakikada Elias Jelert ile beraberliği yakaladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti.
Son sözü 90+2'de Pena söyledi ve maç 2-2 berabere bitti.