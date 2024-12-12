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Malmö Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 90+2’de 3 puandan oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Aralık 2024 23:01 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 23:04
Malmö Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 90+2’de 3 puandan oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray bu skorla Avrupa’da yenilmezliğine devam etti.

UEFA Avrupa Ligi​ 6. hafta maçında Galatasaray​, İsveç ekibi Malmö ile Eleda Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Malmö Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 90+2’de 3 puandan oldu - 1. Resim

MALMÖ GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray geriye düştüğü maçı önde bitirmek üzereyken 90+2’de yediği golle 1 puana razı oldu.

Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yenilmezliğini sürdürürken puanını 12'ye yükseltti.

Malmö ise 4 puana çıktı.

Malmö Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 90+2’de 3 puandan oldu - 2. Resim

MALMÖ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Malmö, 24. dakikada Botheim'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray 43. dakikada Elias Jelert ile beraberliği yakaladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti.

Son sözü 90+2'de Pena söyledi ve maç 2-2 berabere bitti.

Sıkça Sorulan Sorular
12 puan ile 4. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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