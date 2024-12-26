Manchester City-Everton maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Muhtemel 11'ler
Premier Lig'in 18. hafta mücadeleleri kapsamında bugün Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu. Manchester City-Everton maçı bugün saat 15.30'da başlayacak.
Süper Lig'de ara verilmesinin ardından futbolseverler diğer liglerdeki karşılaşmaları merak etmeye başladı.
İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmaları bugün başlayacak. Haftanın ilk karşılaşmasında Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek.
Manchester City-Everton maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
MANCHESTER CİTY-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City-Everton karşılaşması bugün saat 15.30'da başlayacak.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Guardiola'nın öğrencileri 3 puanı alarak kötü giden gidişatı toparlamayı hedefliyor.
Manchester City, ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece 1'inde galibiyet almayı başardı.
Everton ise küme düşme hattından uzaklaşmak için karşılaşmayı kazanmayı planlıyor.
Manchester City-Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CİTY-EVERTON MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11
Manchester City-Everton maçında Rodri, sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.
Guardiola, Rodri'nin gidişinden beri kadroda büyük sıkıntılar yaşıyor.
Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:
Manchester City: Ortega; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Savinho, Foden, Doku; Haaland
Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Mangala, Doucoure, Ndiaye; Calvert-Lewin