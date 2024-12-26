Manchester City-Everton maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Muhtemel 11'ler

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Aralık 2024 11:31 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:58

Premier Lig'in 18. hafta mücadeleleri kapsamında bugün Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu. Manchester City-Everton maçı bugün saat 15.30'da başlayacak.