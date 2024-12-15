Galatasaray yeni Fernando Muslera buldu! Manchester City de istemişti... İşte sarı kırmızılıların yeni kalecisi

15 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:57

Ocak ayı transfer dönemine hazırlık yapan Galatasaray'da sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği merak ediliyor. Uzun yıllar takımla birlikte başarılara imza atan Fernando Muslera sezon sonu takımdan ayrılıyor. Alman basını Manchester City'nin de istediği Muslera'nın yerine gelecek ismi duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray​ ara transfer dönemine hazırlık yapıyor. Sezon sonu veya ara transfer döneminde takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başlıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği merak ediliyordu. İlk akla gelen isim kaleci Fernando Muslera​ oldu.

MUSLERA'NIN YERİNE GELECEK İSİM

Uzun yıllar sarı kırmızılı ekibin kalesini koruyan 38 yaşındaki Muslera’nın ülkesine geri dönmek istediği ve satın aldığı kulübün başında olmak istediği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar bu mevki için harekete geçerken, Alman basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Sky Sports DE'nin haberine göre; Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen​'de kariyerini sürdüren Michael Zetterer'le ilgilendiği ve 29 yaşındaki file bekçisinin transferde liste başında olduğu kaydedildi.

MANCHESTER CİTY​ GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Alman kalecinin yaz transfer döneminde Manchester City'nin gündemine geldiği haberin detaylarında yer aldı. Bu sezon 16 maçta kalesini koruyan Zetterer, bu süreçte 4 maçta geçit vermedi ve kalesinde 25 gol gördü.

Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Zetterer'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...