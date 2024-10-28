Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sözleşme cevabı! 'Özel tutulması gerekiyor'

28 Ekim 2024 22:35 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 22:51

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig​'in 10. haftasında Beşiktaş​'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray​'da kaptan Fernando Muslera​ sözleşmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, "Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5'inci yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz" dedi.

"Sezon sonunda veda edecek mi" sorusuna Fernando Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz" cevabını verdi.

Şampiyonluk için mücadele verdiklerini belirten Fernando Muslera, "Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.