Manchester United-Newcastle United maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu
Ruben Amorim liderliğindeki Manchester United bu akşam kendi evinde Newscastle United ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Manchester United-Newcastle United maçı hangi kanalda yayınlanacağı ve maç kadrosu gündeme geldi. Karşılaşma bugün saat 23.00'de başlayacak.
Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Manchester United-Newcastle United maçı oynanacak.
Ruben Amorim'in göreve gelmesinin ardından bir türlü toparlayamayan Manchester United son oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. Manchester United için bugünkü karşılaşmada 3 puan hayati önem taşıyor.
Newcastle United ise karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa Manchester City'i geçip 2024 yılını ligde ilk 5'te tamamlayacak.
MANCHESTER UNİTED-NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Manchester United-Newcastle United karşılaşması bugün (30 Aralık Pazar) saat 23.00'de başlayacak.
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
MANCHESTER UNİTED-NEWCASTLE UNİTED MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11
Manchester United'da karşılaşma öncesinde Daniel Gore'nin omuz sakatlığı bulunuyor. Bruno Fernandes ve Manuel Ugarte ise cezalı oldukları için oynamayacak.
Newcastle United'da ise Emil Krafth, Nick Pope, Callum Wilson ve Tino Livramento sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Manchester United: Dubravka (GK) — Livramento, Schar, Burn, Hall — Guimaraes, Tonali, Joelinton — Barnes, Isak, Gordon
Newcastle United: Onana (GK) — Mazraoui, Maguire, Martinez — Antony, Casemiro, Mainoo, Dalot — Amad Diallo, Hojlund, Garnacho