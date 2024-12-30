Manchester United-Newcastle United maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:57

Ruben Amorim liderliğindeki Manchester United bu akşam kendi evinde Newscastle United ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Manchester United-Newcastle United maçı hangi kanalda yayınlanacağı ve maç kadrosu gündeme geldi. Karşılaşma bugün saat 23.00'de başlayacak.