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Manchester United-Rangers maçı hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ocak 2025 16:28 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:45
Manchester United-Rangers maçı hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında Manchester United kendi evinde Rangers ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Manchester United-Rangers maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu.

Milli file bekçisi Altay Bayındır'ın forma giydiği Manchester Unitedbugün (23 Ocak 2025 Perşembe) Avrupa Ligi​'nde Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali için kritik önem arz eden Manchester United-Rangers karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı ise gündem oldu.

Manchester United-Rangers maçı hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu - 1. Resim

MANCHESTER UNİTED-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Rangers karşılaşması bugün saat 23.00'da oynanacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın 3'ünde galibiyet, 3'ünde ise beraberlik alan Manchester United namağlup bir şekilde 12 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Rangers ise 6 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 2'sinde beraberlik ve birinde ise mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan Rangers 8. sırada bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Old Trafford'da oynanacak olan Manchester United-Rangers karşılaşmasını vatandaşlar Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Manchester United-Rangers maçı hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu - 2. Resim

MANCHESTER UNİTED-RANGERS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Manchester United'da karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada Daniel Gore, Luke Shaw, Mason Mount, Victor Lindelöf ve Jonny Evans forma giymeyecek.

Rangers'ta ise Neraysho Kasanwirjo ve Jack Butland'ın sakatlığı bulunuyor.

Manchester United-Rangers maçı hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu - 3. Resim

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernandes; Hojlund

Rangers: Kelly; Tavernier, Propper, Balogun, Jefte; Barron, Raskin; Cerny, Bajrami, Yilmaz; Igamane

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Kaynak: TGRT HABER
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