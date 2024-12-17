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Mandıra Filozofu nerede çekildi? Ekranlara gelen Mandıra Filozofu en çok arananlar arasına girdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 21:59 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 22:01
Mandıra Filozofu nerede çekildi? Ekranlara gelen Mandıra Filozofu en çok arananlar arasına girdi

17 Aralık 2024 Salı (bu akşam) ekranlara gelen Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer ve oyuncuları Google aramalarında üst sıralara yükseldi. Filmin çekildiği bölgenin doğası izleyenleri adeta büyüledi.

2014 yapımı yerli sinema filmi Mandıra Filozofu, televizyonda izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanmasıyla birlikte filmin çekildiği yer de gündem oldu.

Mandıra Filozofu nerede çekildi? Ekranlara gelen Mandıra Filozofu en çok arananlar arasına girdi - 1. Resim

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven​'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, film izleyiciden büyük beğeni toplamıştı.

Mandıra Filozofu'nun çekimleri ise Milas​ ilçesinin Çökertme Köyü'nde yapılmıştı.

Mandıra Filozofu nerede çekildi? Ekranlara gelen Mandıra Filozofu en çok arananlar arasına girdi - 2. Resim

MANDIRA FİLOZOFU NE ANLATIYOR?

İnsanlardan uzaklaşan Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer.

Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve büyük bir proje için Çökertme Köyü’ne gelir.

Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi alıp, yerine bir butik otel yaptırmaktır.

Ancak köye gelmesiyle işler biraz değişir.

Sıkça Sorulan Sorular
2014 yılında beyaz perdeye geldi.

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Kaynak: TGRT Haber
birol güvenmilas

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